Emerytura kobiet z rocznika 1953. Pieniądze mają być wypłacane od stycznia

ZUS ma zacząć wypłaty od stycznia 2021 roku - przypomina "Gazeta Wyborcza". Skorzystać może ok. 74 tys. osób. Tylko w ciągu najbliższych miesięcy wypłacone ma zostać 2,2 mld zł.

Emerytury w żółtych strefach. Pieniądze już nie od listonosza?

Według informacji rządu, średnia podwyżka emerytur to ok. 200 zł. Z kolei przeciętne wyrównanie to nawet 12 786 zł brutto.