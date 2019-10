Emerytki z rocznika 1953 mają problem. Nie wiadomo, co z ich emeryturą

Chodzi o kobiety, które do końca 2008 r. korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury, a w 2013 roku skończyły 60 lat. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogły po osiągnięciu wieku emerytalnego złożyć wniosek o przyznanie kolejnej emerytury z nowego systemu.

Kobiety mogły się zwrócić do ZUS o przeliczenie świadczenia. Jak wynikało z danych Zakładu, większość kobiet, którym udało się przeliczyć "emeryturę po emeryturze", zyskała. Rekordzistki będą pobierać dodatkowo więcej 2-2,7 tys. zł miesięcznie. Średnia krajowa to jednak 245 zł.

Problemem jest jednak to, że wciąż nie ma nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która realizowałaby wyrok Trybunału. O sprawie pisze poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza". Projekt był już wpisany do porządku obrad Sejmu na 15-16 października. Jak wskazuje gazeta, jednak nagle stamtąd zniknął. To oznacza, że może trafić do kosza, ponieważ po wyborach nowy Sejm nie zajmuje się projektami z poprzedniej kadencji.