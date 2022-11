Emerytura minimalna – kto ją dostaje i ile wynosi?

Emerytura minimalna – co to takiego?

Najniższa emerytura , nazywana również minimalną, jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnionym do tego osobom.

Jeśli świadczenie przysługujące uprawnionemu jest niższe od najniższej emerytury, to zostanie ona podwyższona do tej kwoty. Oczywiście musi on spełniać kryteria przyznania mu tych środków.