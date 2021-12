Emerytura w wieku 53 lat? Wraca temat emerytur stażowych

Andrzej 34 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Mnóstwo emerytur mają ci co tylko 15 lat przepracowali tzw. mundurowa .Mnóstwo jest osób w urzędach państwowych co nie płacili składek bo byli zwolnieni i posiadają emerytury a także zagraniczne emerytury dla tych co nigdy nie powinni mieć . Wszyscy ci mają dobre pieniądze a nawet dotacje, ekwiwalenty, deputaty .A ludzie co przepracowali 35 czy 40 lat dla tego kraju z jakiej racji mają być skrzywdzeni którzy całe życie płacili na ZUS składki. Większość to ludzie produktywni są a nie klikacze w kompa czy papierki wypełniali bez sensu.