Emerytura wyższa o 200 zł. Pieniądze jednak nie dla wszystkich

ABC 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No no ,Najlepiej zabierać głos w temacie w którym jest się zielonym. Fajnie siedzieć w domciu i na działania straży patrzeć w telewizor a potem się wymądrzać. Te mądrale niech wezmą udział w kilku akcjach to morze wtedy zmądrzeją bo jak na razie to widocznie słoma im z butów wystaje z tej mądrości.