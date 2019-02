Emerytury 2019: waloryzacja emerytur już w marcu. Sprawdź, ile wynoszą podwyżki

Emerytury 2019 - waloryzacja emerytur już w marcu

Rząd przyjął projekt waloryzacji emerytur zakładający podwyżki kwotowo-procentowe. Od marca 2019 roku minimalna emerytura wzrośnie do 1100 zł. Przypominamy, iż we wtorek 11 grudnia 2018 roku rząd przyjął i skierował do Sejmu projektu ustawy, która miała całkowicie zmienić system waloryzacji emerytur. Teraz tylko dla lepiej sytuowanych emerytów pozostanie on na starych zasadach, czyli waloryzacji procentowe. Najniższe emerytury będą waloryzowane kwotowo, co oznacza, że będą kwotowo podwyższane. Wiadomo, że najniższa emerytura, renta socjalna i rodzina oraz renta z powodu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2019 wzrosną do 1100 zł (kwota brutto), natomiast renta z powodu częściowej niezdolności do pracy, do 825 zł. Emerytów powinny również zainteresować doniesienia dotyczące tzw.matczynych emerytur. Prawo i Sprawiedliwość ma w planach wprowadzić świadczenia dla osób, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, przez co nie były w stanie utrzymać stałego zatrudnienia.