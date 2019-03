Emerytury 2019. Waloryzacja świadczeń - sprawdź, ile wyniosła podwyżka rent i emerytur

Emerytury 2019. Waloryzacja rent i emerytur

W praktyce oznacza to, że od 1 marca emerytury i renty wzrosły o wskaźnik waloryzacji. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami również nie mniej niż o 70 zł. Jest jednak jeden warunek. Minimalna podwyżka na poziomie 70 zł brutto jest zagwarantowana dla osób, które mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy w ZUS. Dla kobiet wynosi on 20 lat zaś dla mężczyzn - 25.

Najniższe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła do 1100 zł (obecnie jest to 1029,80 zł). Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.