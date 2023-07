Emerytury 2024. Rząd kombinuje przy podwyżkach

Zobacz także: Kaczyński się ich boi? Mówią co zamiast 13. emerytury

Waloryzacja emerytur 2024. Tyle mogą wynieść świadczenia

Jak czytamy, wszystko wskazuje na to, że będzie to 12,3 proc. "Koszt waloryzacji ogółem w 2024 r. przy ww. prognozowanym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 43,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych tzw. 13 i 14 emerytury)" - wskazano w ocenie skutków regulacji dołączonych do projektu rozporządzenia.