Emeryci rezygnują z trzynastek i czternastek. Chodzi o Polski Ład

Emeryt Kazik 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Ludzie obudźcie się.. przed polskim nieładem jako dorabiający emeryt doplacalem do US 400zl.... w tym roku dzięki.pisowi dopłaciłem 3189 zł... to więcej co mi dali z 13 i 14... nie sobie to zabierają oszuści..... nic nam nie dali tylko jeszcze zabierają...