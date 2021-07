Emerytury coraz mniejsze. Setki tysięcy seniorów z głodowym świadczeniem

Jeszcze w marcu 2020 r. świadczenia poniżej minimalnej emerytury poniżej minimum otrzymywało 333 tys. uprawnionych. To oznacza, że po waloryzacji z marca 2021 r. przybyło 32 tys. osób pobierających emerytury głodowe.

Nie oznacza to jednak, że problem ten dotyka wyłącznie osób, które przez większą część swojego życia nie pracowały. W sytuacji tej znajdują się także osoby, które np. pracowały w szarej strefie i ich prawodawca nie opłacał za nich składek za ubezpieczenia społeczne.

Problem ten ma rozwiązać Polski Ład. Jedna z ustaw ma nałożyć na pracodawców zatrudniających na podstawie umów zleceń konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jak pisze "Rz", FPP apeluje do rządu o jak najszybsze przedstawienie projektu ustawy w tej sprawie i przekazaniu go do konsultacji społecznych.