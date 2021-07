Polski Ład. Wyższe składka zdrowotna i kwota wolna uderzą emerytów po kieszeniach

Dwie ważne obietnice zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie to: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie składki zdrowotnej poprzez brak możliwości jej odliczenia od zaliczki na podatek. Pierwsza propozycja jest korzystna dla podatnika, druga - niekoniecznie.

Co z ulgą na leki?

Po kolei. Obecnie kwota wolna od podatku dla większości Polaków waha się na poziomie od 8 tysięcy złotych (w przypadku osób mających rocznie 8 tysięcy złotych dochodu) do 3 091 złotych (w przypadku 13 tysięcy złotych dochodu rocznie), gdyż rząd w 2016 roku wprowadził system degresywny . Po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota ta ma poważnie wzrosnąć i wyniesie 30 tys. złotych.

To oznacza, że osoby pobierające emerytury brutto do 2,5 tys. złotych rocznie nie zapłacą podatku. Jak jednak zwraca uwagę portal tvn24.pl, to niekoniecznie dobra dla nich wiadomość.