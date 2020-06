Emerytury kilkudziesięciu tysięcy osób zaniżone. Rząd zabrał się do łatania ważnej dziury

- Wykonujemy wyrok TK sprzed ponad roku, żeby sprawiedliwości dla osób z 1953 r. stało się zadość - chwalił się we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Tak komentował przyjęcie przez rząd nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która do tej pory w niekorzystnym położeniu stawiała kilkadziesiąt. O co dokładnie chodzi?

Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych – korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

W marcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał dziurawe przepisy za niekonstytucyjne. To dlatego trzeba było dostosować je do zasad ustawy zasadniczej.

We wtorek rząd uporał się wreszcie z nowelizacją, która teraz trafi do Sejmu. Zmiany zakładają, że wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.