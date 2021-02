Emerytury. Na zmianie ustawy o OFE skorzysta FUS

Rząd wraca do pomysłu likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy w tej sprawie.

100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te będą dziedziczone. Pieniądze z OFE będzie można też przenieść do ZUS (wtedy dopisane zostaną do kapitału tam zgromadzonego), jednak aby to zrobić, trzeba będzie złożyć stosowną deklarację.