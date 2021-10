Emerytury w 2022 roku. Seniorzy czekają na rekordowe podwyżki

doradca 43 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Posłowie twierdzą, że nie mieli możliwości zapoznania się z polskim "ładem", co oznacza że nie wiedzieli za czym głosują. Dlatego też, niezadowoleni "bogaci" emeryci zamiast tracić czas na pisanie komentarzy na portalach (parlamentarzyści tego nie czytają), powinni uświadomić posłów/senatorów (szczególnie z PiS, ale nie tylko) i spytać ich: 1) dlaczego pozbawili emerytów ulgi dla tzw. klasy średniej mimo, że osiągają dochód kwalifikujący do takiej ulgi, 2) dlaczego emeryci traktowani są jako gorsi podatnicy, 3) dlaczego to właśnie emeryci mają tracić na wprowadzeniu polskiego "ładu". Takie pytania można zadać posłom/ senatorom w biurach poselskich/senatorskich telefonicznie, listownie, osobiście w siedzibie biura lub wysyłając e-maila (adresy biur, numery telefonów i adresy e-mail można znaleźć na stronach sejmu/senatu w zakładkach posłowie/senatorowie). Myślę, że z takiego działania byłoby więcej pożytku, niż z pisania komentarzy. Może zainteresujcie sprawą senator Lidię Staroń? Weźcie sprawy w swoje ręce, nikt się za wami nie wstawi. Będą jeszcze 2 głosowania, tj. w senacie i ponownie w sejmie. Jeszcze nie wszystko stracone!!!