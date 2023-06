Emerytury z ZUS dla Ukraińców i Białorusinów. Wystarczy jedna składka

Emerytury i renty obywatelom Ukrainy i Białorusi gwarantują dwie specjalne umowy o zabezpieczeniu społecznym, podpisane przez polski rząd. Dają one takie sama prawa, jakie mają obywatele UE. W 2012 r. rząd PO-PSL podpisał taką umowę z Ukrainą, a w 2022 r. rząd PiS z Białorusią. W sumie takich umów jest 12.

"Obywatele Ukrainy i Białorusi stanowią najliczniejsze grupy pracowników-emigrantów w naszym kraju" - pisze "Rz". I na podstawie danych ZUS wylicza, że w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS wzrosła siedmiokrotnie z ponad 101 tys. do 746 tys. osób w 2022 r.

ZUS dopłaca do emerytur Ukraińców

"Rz" zwraca uwagę, że w internecie krążą porady dla Ukraińców, jak nawet po tygodniu pracy w Polsce, otrzymać emeryturę minimalną. I stwierdza, że prawo do świadczeń stało się polem do nadużyć.

- Nie ma minimalnego okresu. Wystarczy "jedna składka". Zatem jeśli ktoś pracował w Polsce i w Ukrainie, może otrzymywać dwie emerytury lub renty – od ZUS oraz z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musi jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Ukrainie. W Polsce przepisy są liberalne i po jednej składce wypłacane są świadczenia - komentuje dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Jak czytamy, w praktyce Białorusin lub Ukrainiec, który pracował w swoim kraju, ale przyjechał do Polski i jest w wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) "może liczyć na to, że polski ZUS dopłaci różnicę z jego emerytury do emerytury minimalnej w Polsce". Od marca 2023 r. wynosi ona 1588 zł brutto.