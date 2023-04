Minimalna emerytura wyższa o 190 zł brutto. Rząd ujawnił plany

REKORDY - 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

to tu były --------- Sobie podwyżki przyznali w 2021 r. /kilka przykładów / ministrowie podwyżki dostali 40 % czyli z 12 705 zł podwyższono na 17 787 zł = 5 082 zł zyskali miesięcznie x 12 miesięcy = 60 984 zł rocznie , posłowie dostali podwyżki 60 % czyli z kwoty 8 017 zł podwyższono na 12 827 zł = 4 810 zł zyskali miesięcznie x 12 miesięcy = 57 720 zł zyskali rocznie , DIETA - 4008,30 zł Kwota wolna od podatku dla parlamentarzystów to 66 000 zł . Podwyżki DIET poselskich z 2505,20 zł do 4008,30 zł / bez podatku/ czyli podwyżka miesięczna o 1503,10 zł.? podwyżki diet z 2 505,20 zł na 4 008,30 zł = 1 503,10 zł zyskali miesięcznie x 12 miesięcy = 18 037,20 zł rocznie byłym prezydentom podniesiono emerytury z 9 200 zł na 18 788,91 zł czyli miesięcznie zyskali 9 588,90 zł x 12 miesięcy = 115 066,80 zł rocznie Następne podwyżki od lipca 2022 r. dostali podwyżki od lipca 2022 r. po 4 500 zł., / obniżka PIT z 17 % do 12 % / ? zysk około 4 500 zł.,