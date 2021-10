Emerytury. ZUS: 14-stki będą na kontach emerytów jeszcze w tym tygodniu

- Przygotowujemy się do wypłaty czternastek, które trafią do naszych klientów wraz ze świadczeniami listopadowymi. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, osoby, które pierwszego dnia miesiąca otrzymują świadczenia, dostaną przelew na konto pod koniec października – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.