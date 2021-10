Emerytury stażowe wypadły z Polskiego Ładu. Takie rozwiązanie "zawsze kosztem przyszłego emeryta"

O co chodzi z emeryturami stażowymi?

Do tej inicjatywy odniósł się wiceminister Stanisław Szwed. Zapewnił, że rząd podchodzi do projektów obywatelskich bardzo poważnie.

Zaznaczył jednocześnie, że takie rozwiązanie "jest zawsze kosztem przyszłego emeryta, który może mieć przez to niższe świadczenie". "Ale warto nad tym popracować" – podkreślił wiceminister.

Zaapelował do wszystkich parlamentarzystów, aby pochylili się nad tym projektem "w sposób odpowiedzialny i poważny, a nie w sposób polityczny".

"Szczególnie apeluję do parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy. Ten projekt powinien być bardzo ważnym elementem Polskiego Ładu, a tak się nie stało" – wskazał Duda.

Aby zgłosić projekt do Sejmu jako inicjatywę obywatelską, trzeba zebrać co najmniej 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Potem następuje weryfikacja podpisów. Jeśli spełnione są wymagania formalne, pierwsze czytanie projektu przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do marszałka.