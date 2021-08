Emerytury stażowe. Andrzej Duda znowu obniży wiek emerytalny?

a tymczasem..... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

PiS korzystając z zamieszania wokół TVN przepchnął lex izerę. Lasy znajdą się w rękach prywatnych. Pod płaszczykiem inwestycji będą stawiać sobie domy....Dla obywatela zostanie do spacerów teren poprzemysłowy...Pożegnajcie się z lasami. Zaraz Duda podpisze ustawę. Zobaczycie co się będzie działo. W terenach leśnych wille pisowców, dla pozorów że to inwestycja tabliczka na murze, że to jakieś biuro... ZOBACZYCIE. Lex izera=prywatyzacja lasów. Czemu media milczą? Duda- ZABRANIAM CI PODPISYWAC TĄ CHORĄ USTAWĘ! W Skandynawii jest prawo freedom to roam! a nie prywatne folwarki z terenów przyrody, do których mają prawo wszyscy obywatele!!!!!!!!!!