Emerytura po pięćdziesiątce? Tego chce Lewica

NIEMCY - To będą takie Renty jak Tu, czyli 70 - 75 % rencistów, mają głodowe renty tu tzw. emerytur nie ma - Za 30 - 35 lat pracy, 700 - 1 000 Euro renty - Czyli mają poniżej zasiłku lub na jego krawędzi - Ten co w życiu nie pracował, nie pracuje, zależy ile za mieszkanie - Mieszkanie 2 pokoje to 550 - 650 Euro - Mają renty Plus dodatek wyrównawczy, czyli na mieszkanie z ogrzewaniem i na życie - Dla takich podwyżki nie mają żadnego znaczenia, jedynie dla tych, co mają wielkie renty - Osoba samotna ma 460 Euro na życie, z tego musi zapłacić za prąd, gaz, telefon, czyli zostaje na dzień 10 - 12 Euro - Dwie osoby maja na życie 800 Euro, tak samo z tego na te opłaty - A to co zostaje, to jest na jedzenie, picie, papierosy, bilety, lekarstwa i na inne zakupy - Za Rok pracy masz rentę około - Jak zarabiasz brutto 1 500 Euro, to masz 20 Euro - 2 000 to masz 27 Euro - 2 500 to masz 33 Euro - 3 000 to masz 40 Euro - Taki rencista nie może nic dorobić sobie - Obniżą zasiłek o tę sumę - Bo renta, alimenty, rodzinne i każdy inny zarobek są liczone jako dochód - Ja mam za 15 lat pracy 352 Euro renty, minus podatek 38 Euro - Dostałem w ostatnich 5 latach podwyżkę renty o 11 Euro, zasiłek obniżyli o 11 Euro a w tym czasie zasiłek podnieśli o 7 Euro, jedynie Oni mogą zwiększyć - Żona przy otrzymaniu renty dostała 1 200 Euro wyrównania, przez 3,5 miesiąca miała zatrzymany zasiłek - My jako 2 osoby razem żyjemy, nie możemy mieć ani mniej, ani więcej 1 Centa, taki jak przysługuje zasiłek na 2 osoby - Jak tu jesteśmy 35 lat, ten system się nie zmienił - Tu wcześniej renty nie dostaniesz aż będziesz miał swój wiek, dosiadujesz na zasiłku jak nie jeździsz na wózku - Aby mieć dobrą Rentę - Musisz dobrze zarabiać i co najmniej 40 lat pracy