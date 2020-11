Europejska emerytura również w Polsce. Rząd szykuje zmiany

OIPE to Ogólnoeuropejskie Indywidualne Projekty Emerytalne. Jak pisze rząd w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ma "zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę".

"Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także możliwość przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE" - czytamy na stronach rządowych.

Co to oznacza w praktyce? Europejska emerytura ma być dodatkowym źródłem oszczędzania i inwestowania środków przez pracowników.

- W nowej konstrukcji polskiego systemu emerytalnego i dokończeniu reformy OFE to PPK stałyby się drugim, a OIPE - trzecim filarem - mówi money.pl Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. Europejski instrument porównuje choćby do znanych już w Polsce IKE i IKZE. To oznacza, że byłby całkowicie dobrowolny.