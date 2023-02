Francuski rząd mięknie pod wpływem sprzeciwu. Proponuje zmiany w projekcie reformy emerytalnej

Rząd w ten sposób chce przekonać opozycyjną, centroprawicową partię do poparcia reformy. Chodzi o pomysł podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat , przy jednoczesnym stworzeniu wyjątków dla długich karier i przy podniesieniu minimalnej emerytury .

Propozycja zmian w reformie

Według tej partii nowe rozwiązanie przedstawione przez premier dotyczyłoby 30 tys. osób i kosztowałoby do 1 mld euro rocznie. To oznacza, że trzeba by było znaleźć dodatkowe źródło finansowania.