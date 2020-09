Głodowe emerytury. Wraca pomysł, by wszyscy dostawali tyle samo

Romek 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

System jest niewydolny bo i jest piramida finansowa . Prawidłowo powinien być zależny w 1 filarze od pracy a 2 filarze od demografia własnych dzieci, po 3 przywileje emerytalne trzeba ograniczyc bo to 50 miliardów złotych co rok. Ad. 1 odnośnie filaru pracy to system to nalicza proporcjonalnie do sumy składek co preferuje długi legalny dochód a lepiej jest naliczac procjonalnie do stażu pracy razy np pierwiastek z 2 od dochodu, np za kazdy rok za minimum 50 zł do emerytury , za każdy rok 4krotnosci minimum 100 zł do emerytury , to zachęca wszystkich zarabiających poniżej średniej do długiego czasu pracy, ad 2 filar demograficzny i tu najprościej np 10 procent zarobku dziecka do kieszeni rodziców , genialnie easy.