Ile wyniesie 14. emerytura na rękę? Wszystko jasne. ZUS wyliczył

Za krótkie kacze nogi na pana Donalda Tuska progi!Brawo Giertych! Wio koniku a jak się postarasz to pażdziernika piętnastego zaorzemy Kaczyńskiego!Jezeli nie Donald Tusk to kto? Jeżeli nie z Michałem Kołodziejczakiem to z kim zakończy rządy największych nieudaczników,złodziei,niekompetentnych z gangu prezesa Jarosława Kaczyńskiego,przed rzadami którego ostrzegał nawet jego św. pamięci ojciec Rajmund..Błagał aby nigdy nie dopuścić synów do rzadzenia,bo są wredni,mściwi i zniszczą każdego mądrzejszego od nich.Nieszczęscie smoleńskie do którego się przyczynili już znamy.Nieszczęscie rzadzenia dokładnie poznajemy.Oby nie spełniła się przestroga Lecha Wałęsy,który powiedział,że Kaczyńscy mogą nawet doprowadzić do trzeciej wojny światowej!Tylko z Donaldem Tuskiem,tylko pod Koalicji Obywatelskiej znakiem Polska znowu może być demokratyczna,prawa i sptrawiedliwa.Zapamiętajcie to sobie kochani wyborcy chociaż raz przed wyborami!!