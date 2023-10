Imponująca emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS pokazał oświadczenie

Tata 25 min. temu zgłoś do moderacji 3 24 Odpowiedz

A kiedy oświadczenie Donalda Tuska Ile ma emerytury z Unii Europejskiej przecież był królem Europy tylko nie mogę sobie przypomnieć co dokładnie zrobił dla Europy i dla Polski pamiętam że jeździł na hulajnodze w Brukseli Ale co konkretnego zrobił dla Europy i Polski to nie wiem ale tu jest dużo zwolenników jego to może Napiszcie co konkretnego zrobił za co ma emeryturę