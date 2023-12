Jacek Kurski wraca z Banku Światowego. Ale nie z pustymi rękami

Jak przypomina dziennik, w USA wiek emerytalny to 67 lat. "W takiej sytuacji Kurski mógłby liczyć na ok. 900 zł ekstra do emerytury. Taki dodatek byłby wypłacany prawdopodobnie przez Bank Światowy oprócz polskiego świadczenia, jakie będzie otrzymywać z ZUS" - czytamy.

Taką "emeryturę" otrzymuje już Marek Belka, obecnie europoseł, który przez kilka lat pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W oświadczeniu majątkowym wpisał, że na jego konto wpływa z tego tytułu rocznie 31 tys. dolarów, czyli ponad 10 tys. zł miesięcznie.

Jacek Kurski odwołany z Banku Światowego

To Adam Glapiński w grudniu 2022 r. wyznaczył Jacka Kurskiego do reprezentowania Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Zarobki Jacka Kurskiego w Banku Światowym przekraczają równowartość miliona złotych rocznie. Dla Koalicji Obywatelskiej były prezes TVP to "symbol upartyjnienia telewizji publicznej i uczynienia z niej tuby propagandowej PiS".

- Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym, świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce - tłumaczył Jacek Kurski, gdy NBP ogłosił jego nominację.

Decyzję o jego odwołaniu podjął premier Donald Tusk we wtorek i ogłosił ją po pierwszym posiedzeniu nowego rządu. - Tak, decyzja zapadła dwie godziny temu. Ta sprawa nie wymaga żadnego uzasadnienia - powiedział Tusk na konferencji prasowej.

Premier dodał, że na posiedzeniu rządu podjęto "uchwałę Rady Ministrów, na mocy której minister właściwy ds. finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych", w tym Banku Światowym. Podkreślił, że "oznacza to odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju".

Tymczasowym reprezentantem Polski będzie zatem minister finansów Andrzej Domański. Ma jednak zostać wyznaczona nowa osoba do tej roli.

Narodowy Bank Polski jeszcze w trakcie konferencji prasowej wydał oświadczenie w reakcji na decyzję ws. odwołania Jacka Kurskiego. Stwierdził, że "reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP".

