Jak maksymalizować zyski z IKE? Sprawdzone strategie inwestycyjne na emeryturę z IKE i IKZE

Zyski z inwestycji nigdy nie są pewne, a samo inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości posiadanych środków finansowych. Sztuką wyboru jest to, by działać tak, by maksymalizować przychody, a minimalizować możliwe starty. Dlatego ważne jest dywersyfikowanie portfela. Jak zastosować taką zasadę w przypadku oszczędzania w ramach IKE?