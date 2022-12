Jak zwiększyć przyszłą emeryturę? Jest kilka opcji

Jak zwiększyć emeryturę o 200 czy 300 zł? Można przystąpić do IKE, IKZE czy PPK.

Zacznijmy od podstaw. Polski system emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów. Pierwszy to oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jeżeli pracujemy np. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, to składki emerytalne do ZUS odprowadza nasz pracodawca.

Drugim filarem były Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), które powstały w 1999 r. w ramach reformy systemu emerytalnego. Filar trzeci to dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę: indywidualne konta emerytalne (IKE),

indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

pracownicze programy emerytalne (PPE),

pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Czy da się podwyższyć emeryturę w ZUS?

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę podstawą wymiaru składek (w tym emerytalnej) jest przychód uzyskany przez pracownika (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wysokość składki emerytalnej wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru. Koszt składki emerytalnej jest dzielony po połowie między pracownika i pracodawcę (po 9,76 proc.).

Zakładając, że zarabiamy 8 tys. zł brutto, to co miesiąc na nasze indywidualne konto w ZUS trafi 1561,60 zł. W skali roku przełoży się to na 18 739,20 zł.

Na jak dużą emeryturę z ZUS możemy liczyć? To zależy m.in. od tego, jak długo będziemy pracować, a co za tym idzie, przez jaki czas będą odprowadzane składki. Nie ma niestety możliwości podwyższenia emerytury wypłacanej przez ZUS. Wysokość składki jest ustalona ustawowo i dlatego nie możemy poprosić pracodawcy, żeby podniósł przypadającą na nas część składki emerytalnej.

Jak zatem zwiększyć swoją przyszłą emeryturę? Można np. wybrać jedno z dobrowolnych rozwiązań i samemu zadbać o swoją przyszłość.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

W każdym roku możemy wpłacić na IKE nie więcej niż 300 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W roku 2022 kwota, jaką mogliśmy przekazać na IKE wynosi maksymalnie 17 166 zł, czyli 1430,5 zł miesięcznie. Można też inwestować niższe kwoty (przelewając co miesiąc 300 zł przez rok odłożysz 3600 zł). W 2023 r. limit wzrośnie do 20 805 zł.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Maksymalna kwota, jaką można ulokować na IKZE, jest ustalana co roku na podstawie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub 1,8-krotności przeciętnego wynagrodzenia (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

W 2022 r. limity wynoszą 7106,40 zł i 10 659,60 zł (żeby tyle wpłacić na IKZE, trzeba co miesiąc przelewać odpowiednio 592,20 zł i 888,30 zł. Można też wpłacać np. po 300 zł miesięcznie i ewentualnie dopłacić do maksymalnego limitu). W przyszłym roku limity wzrosną do 8322 zł i 12 483 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W przypadku PPK w oszczędzaniu na emeryturę wspomagają nas: pracodawca i państwo. Ze swojej pensji brutto odkładamy 2 proc. (jeśli chcemy, możemy powiększyć wpłatę o kolejne 2 proc.). Pracodawca dokłada od siebie 1,5 proc. (dobrowolnie może jeszcze dopłacić do 2,5 proc.).

Od państwa na powitanie dostajemy jednorazowo 250 zł, a następnie 240 zł co roku.

Zakładając, że co miesiąc zarabiamy 8 tys. zł, ze swojej pensji płacimy 4 proc., a pracodawca dorzuca 1,5 proc., to miesięcznie odłożymy 460 zł. Jeżeli do tego dodamy 250 zł "na wejście" i 240 zł "rocznej premii", to łącznie w pierwszym roku zaoszczędzimy 5770 zł.

Pracownicze Plany Emerytalne (PPE)

PPE to rozwiązanie podobne do PPK. Różnica polega na tym, że na przyszłą emeryturę składamy się wspólnie z pracodawcą, a utworzenie PPE zależy od jego dobrej woli.

Wpłaty na PPE (w wysokości maksymalnie 7 proc. zarobków uczestnika) dokonuje pracodawca. Pracownik, jeżeli chce i nie zakazuje tego umowa zakładowa, może finansować składki dodatkowe. Są one potrącane z wynagrodzenia po opodatkowaniu.

Przy założeniu, że zarabiamy netto 5708,91 zł, a nasz pracodawca dokłada 7 proc., to co miesiąc zyskamy 399,60 zł, a w skali roku – 4795,50 zł.

Wszystkie zyski, jakie podaliśmy, nie uwzględniają stóp zwrotu, jakie przyniosą pieniądze wpłacane do IKE, IKZE czy na PPK.

IKE, IKZE czy PPK to nie jedyne sposoby powiększenia emerytury. Dostępne są też np. polisy inwestycyjne, czy dziesięcioletnie obligacje skarbowe. To, z którego z tych produktów skorzystamy, zależy tylko od nas.

Przyszłą emeryturę warto zmaksymalizować m.in. z uwagi na stopę zastąpienia, czyli stosunek wysokości emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Teraz wynosi ona 54 proc. Jednak prognozy na przyszłość nie są aż tak pozytywne.

Według Komisji Europejskiej w 2060 r. będzie ona wynosiła zaledwie 25 proc., a co za tym idzie, znacznie obniży się standard naszego życia.

Maciej Kazimierski, ekspert porównywarki finansowej Totalmoney.pl

