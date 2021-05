Janusz Korwin-Mikke pobiera dwie emerytury. Z dwóch krytykowanych przez niego źródeł

Prawicowy polityk bardzo długo unikał pobierania emerytury. Jak mówił w rozmowie z Finanse WP w 2009 r., raz nawet poszedł zorientować się, co musi zrobić, żeby ją otrzymać, ale się zniechęcił. - Jak dostałem listę dokumentów do wypełnienia, to uznałem, że zdrowia nie mam - twierdził. - Problem polega na tym, że połowa mojego życia to jest KRUS, połowa to ZUS. Nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzić - dodawał.