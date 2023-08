"Dobra wiadomość". Jarosław Kaczyński na dożynkach ujawnił wysokość 14. emerytury

aseco 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niech wieszcz Jarosław powie, kiedy wyprowadzi kraj z recesji, w którą go właśnie wprowadził, dobrze by było żeby zapowiedział, kiedy przestanie okradać ludzi podatkiem inflacyjnym, który podniósł do niespotykanych od 30 lat poziomów.