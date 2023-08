PiS prze do referendum. Sejm przyjął uchwałę

Będzie referendum w październiku

Wcześniej Sejm przyjął wniosek rządu o zarządzenie referendum ogólnokrajowego . Czwartkowe głosowanie jest kolejnym krokiem w kierunku organizacji referendum. A zatem 15 października, oprócz karty do głosowania z nazwiskami kandydatów do Sejmu i Senatu , Polacy otrzymają też pytania referendalne. A tych będą cztery.

Oto szczegóły dotyczące referendum ogólnokrajowego

Do uchwały dołączony jest także kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Przewiduje on, że do 5 września uprawnione podmioty mają zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą (PKW) o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w mediach publicznych.