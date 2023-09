Kaczyński ze specjalnym oświadczeniem o emeryturach. Uderzył w Tuska

NIEZNAJOMA 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego ja mam płacić na wszystko na 800 plus , emerytury i renty każdy emeryt czy rencista zarobił sam na siebie jak pracował bo potrącano mu co miesiąc składki emerytalne i rentowe z wypłaty , to są faktycznie jego pieniądze , sobie sam wypracował emeryturę czy rentę . A ja potrzebuję żeby móc sama się utrzymać teraz a nie jeszcze płacić na kogoś jak samej mi jest ciężko, nawet mieszkania własnego nie idzie się dorobić na działalności gospodarczej . To jest wogóle chamstwo co teraz się dzieje , ja tak samo pracuję i opłacam sobie składki emerytalne i rentowe i to zabiera zus i ja chcę później mieć godną emeryturę i rentę ,składki społeczne są duże do płacenia miesięcznie , ja płacę co miesiąc ponad 2.000,00 do zus, to ja powinnam mieć piękną emeryturę czy rentę, przecież to są moje pieniądze które opłacam i powinny te pieniądze być na moim koncie i się odkładać, 2.000,00 ponad miesięcznie to rocznie to daje 24.000,00 proszę sobie to przeliczyć . Naprawdę ja nie chcę nikomu źle życzyć ale życzę źle , jeśli rząd chce rozdawać pieniądze i jest taki dobry to niech to robi ze swoich pieniędzy a nie z moich pieniędzy. Ja rzadko chodzę do lekarzy ale nawet nie idzie się dostać do lekarzy i do dobrego lekarza bo kolejki są . To jest wszystko nienormalne co się dzieje teraz , nikt nikomu łaski nie robi, każdy pracuje na swoją emeryturę opłaca zus no chyba że patologia nie pracuje to jest ich problem i zostaną bez emerytury i renty a później będzie płacz bo do tego Państwo właśnie doprowadza do nienawiści, może ja też nic nie będę robiła i pójdę na zasiłki może tak będzie lepiej po co pracować, a później patologii jeszcze za darmo dadzą renty i emerytury .