Emerytalny początek kampanii wyborczej. Rząd popełnia poważny błąd

Zamieszczam ten post, gdzie tylko mogę. Jako obywatel tego kraju marzę o dniu, kiedy tacy jak ja, po zebraniu stosownej liczby podpisów, uzyskają prawo do bezpośredniej inicjatywy referendalnej i pozywania polityków przed Trybunał Stanu. To by spowodowało, że wreszcie czegoś by się bali, że mieliby świadomość, że będą obserwowani, rozliczani i skutecznie karani. Śnię, że można zasiadać w parlamencie tylko 2 kadencje jedna po drugiej i to niezależnie od tego, w której izbie. Czekam, żeby immunitety ograniczyć do minimum w każdej sytuacji, kiedy mają zastosowanie. I marzę o tym, żeby osoba u władzy odpowiadała za swoje działania całym swoim majątkiem, tak jak kosmetyczka, krawiec albo inny legalnie działający przedsiębiorca. Z każdym dniem marnujemy czas i zasoby, które kradną nam bezkarni hipokryci, co to mówią, że pracują dla naszego dobra. Jeśli myślisz podobnie - PODAJ DALEJ!!!