"Sprytne". Były wiceprezes ZUS o haczyku w drugim pytaniu referendum

PiS pyta o wiek emerytalny w referendum

Skąd takie pytanie? Wyjaśnił Włodzimierz Bernacki, senator PiS i wiceminister edukacji. "Polacy muszą w referendum określić maksymalny wiek emerytalny. W innym wypadku jak tylko Tusk dojdzie do władzy każe pracować Polakom do śmierci. Za nędzne grosze, na umowach śmieciowych, bez godnej emerytury. Tak już było" - stwierdził.

Ale dr Marcin Wojewódka, ekspert w Instytucie Emerytalnym i wiceprezes ZUS w latach 2016-2017 zwrócił uwagę na inny aspekt. "No tak skoro obecny rząd zobowiązał się w KPO do podniesienia efektywnego wieku emerytalnego to znaczy że drugie pytanie w referendum ma dać premierowi legitymację do tego? Sprytne" - napisał.