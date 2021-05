Koniec z 14. emeryturą? Rząd nie planuje już dopłacać seniorom

O braku "czternastek" w planach na następne lata - pisze "Super Express". Gazeta zastanawia się czy rok 2021, nie będzie czasem ostatnim, w którym to świadczenie będzie emerytom wypłacane.

Przypomnijmy, 14. emerytura to w założeniach jednorazowe świadczenie, które jest skierowane do emerytów, którzy pobierają najniższe świadczenia emerytalne. To oni właśnie mają otrzymać 1250,88 złotych.