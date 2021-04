Likwidacja OFE. Poprawki PiS przeszły przez komisję

Akceptację komisji zyskały tylko poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Wśród nich m.in. taka, która zezwala na przekazanie przez Otwarty Fundusz Emerytalny do ZUS aktywów, które nie są zapisane na rachunku papierów wartościowych ani nie są w formie materialnej, a są zapisane wyłącznie we właściwych rejestrach.

Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych to wielka reforma PiS. Środki zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne. Nie za darmo. Od transakcji zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa, to 15 proc. wartości środków z rachunku OFE.

Rząd chce, by OFE zaczęły przechodzić do historii od 1 czerwca tego roku. Gra toczy się o co najmniej 131 mld zł, które do tej pory odłożyli w nich Polacy (w Ocenie Skutków Regulacji oszacowano wartość aktywów OFE na ok. 131,7 mld zł).