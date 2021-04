Likwidacja OFE coraz bliżej. W środę ustawą zajmie się Sejm

Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych to wielka reforma PiS. Środki zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne. Nie za darmo. Od transakcji zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa, to 15 proc. wartości środków z rachunku OFE.

Rząd chce, by OFE zaczęły przechodzić do historii od 1 czerwca tego roku. Gra toczy się o co najmniej 131 mld zł, które do tej pory odłożyli w nich Polacy (w Ocenie Skutków Regulacji oszacowano wartość aktywów OFE na ok. 131,7 mld zł).