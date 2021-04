Odmrażanie tylko regionalnie? Rzecznik resortu zdrowia komentuje

- My mamy to do siebie, że gdy przychodzi fala epidemiczna, to wszyscy pytamy, dlaczego nie zamykamy wszystkiego. A gdy odpuszcza, to pytamy, dlaczego nie otwieramy wszystkiego - tak o ewentualnym luzowaniu obostrzeń mówi w programie "Newsroom" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Dopytywany o ewentualną regionalizację odmrażania gospodarki i różnicowanie obostrzeń w zależności od sytuacji epidemicznej w konkretnych województwach, nie wykluczał takiego rozwiązania. - Można myśleć o takim podejściu, ale jesteśmy jeszcze w przededniu podejmowania takich decyzji - powiedział rzecznik prasowy resortu zdrowia. Andrusiewicz podkreślał jednocześnie, że w wielu regionach sytuacja w szpitalach jest nadal bardzo trudna. Wymienił tu m.in. Śląsk, Wielkopolskę czy Dolny Śląsk. Z drugiej strony jest choćby Warmia i Mazury.