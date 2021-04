Likwidacja OFE coraz bliżej. Wiceminister zapewnia, że pieniędzy z IKE nikt Polakom nie odbierze

To ja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Co za brednie. Zabranie teraz 15% jest lepsze niż potem płacenie 17%. Po pierwsze to zabrane 15 % cały czas by pracowały powiększając odkładaną kwotę. Po drugie dla osób mniej zarabiających podatek będzie niższy (kwota wolna od podatku). Po trzecie nie wiadomo jaki będzie podatek w przyszłości. Pisowi brakuje pieniędzy na rozdawnictwo, na datki dla Rydzyka, kupowanie głosów.Pis liczy, że z tych pieniędzy załata dziurę. Ludzie obudźcie się, przecież to co Wam dają to najpierw Wam zabiorą.