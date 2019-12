Likwidacja OFE się opóźnia. Będzie więcej czasu na podjęcie decyzji

Stanisław Krakowski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w rozmowie z portalem tvn24bis.pl tłumaczy, że wydłuża to jednocześnie termin decyzji Polaków, co dalej się stanie z ich środkami, które zgromadzili już na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Według wstępnych szacunków, stosowne dokumenty mamy wypełnić po 1 czerwca 2020 roku, czyli po wejściu ustawy w życie. Pierwotnie zakładano, że Polacy będą mieć na to dwa miesiące – od stycznia do marca przyszłego roku.

Każdy Polak posiadający oszczędności w OFE, stanie przed dwiema opcjami do wyboru. Nazwijmy je "opcja IKE" i "opcja ZUS". Pierwsza – automatyczna – to transfer środków do Indywidualnego Konta Emerytalnego.