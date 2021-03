Likwidacja OFE. Ustawa trafiła do Sejmu

Rewolucja ma się rozpocząć 1 czerwca i potrwać do początku 2022 roku. W tym czasie wszystkie pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych , czyli ok. 148 mld złotych, ma trafić na Indywidualne Konta Emerytalne.

Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Co to oznacza? Że pieniądze te nie będą mogły być wykorzystywane przez rządzących i gwarantować ma to właśnie ustawa.