Matczyna emerytura w górę. Kto może ją otrzymać?

Jak pisaliśmy na money.pl świadczenie "Mama 4 plus", zwane potocznie "matczyną emeryturą" ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. Kobieta, która chce otrzymać to świadczenie, musi ukończyć 60 lat.