Minimalna emerytura. Minister rodziny: w przyszłym roku wyniesie ponad 1,3 tys zł

- W przyszłym roku wzrost minimalnej emerytury wyniesie co najmniej 5 proc., więc jeżeli dzisiaj tę minimalną emeryturę mamy na poziomie 1250,88 zł, to w przyszłym roku będzie to na pewno ponad 1300 zł - powiedziała w środę w radiowej Jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.