ZUS wypłaci czternastki. Wiemy, kiedy pieniądze trafią do emerytów

"Przygotowujemy się do wypłaty czternastej emerytury, która trafi do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października" – zapowiada prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.