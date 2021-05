Emerytury. "Czternastka" tylko w 2021 roku. Oto, kto się załapie

"Czternastka" ma trafić do emerytów w listopadzie. Na jakie pieniądze mogą liczyć seniorzy? To zależy od tego, jaką emeryturę pobierają. Osobom ze świadczeniem w wysokości poniżej 2416 zł przysługuje pełna "czternastka", czyli 1022,30 zł na rękę. Ci, którzy zarabiają powyżej tego progu, dostaną o tyle mniej, o ile przekraczają próg (zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę").

To niejedyna kwestia, która może niektórych rozczarować. Nie ma bowiem co liczyć na "czternastkę" również w przyszłym roku. To świadczenie będzie wypłacone tylko raz, tylko w listopadzie 2021. Taki jest wniosek z analizy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021–2024. Potwierdził to również "SE" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.