Niemieckie emerytury. Prawa do świadczenia sprawdzisz zdalnie

Wybór oddziału w Opolu do obsługi świadczeń dla osób pracujących w Niemczech nie jest przypadkowy. - Województwo opolskie jest specyficzne, bo od lat mieszkańcy regionu byli mobilni zawodowo i migrowali za granicę, by reperować domowy budżet. Zbliżając się do wieku emerytalnego pojawiają się pytania, co z częścią kariery zawodowej poza granicami Polski i czy będzie miała wpływ na przyszłą emeryturę. To właśnie dla takich osób uruchomiliśmy e-wizytę w sprawach międzynarodowych - powiedział Szczurek.