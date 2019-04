OFE do likwidacji. Co z pieniędzmi zebranymi przez Polaków?

OFE przechodzi do historii

Średnio każdy członek OFE ma 10,1 tys. zł w aktywach funduszy ( dane z końca marca ). Oznacza to, że każda rata podatku od przenoszonych pieniędzy, wyniesie około 750 zł. Wszyscy uczestnicy, którzy zdecydują się na przekazanie dotychczas zebranych funduszy do IKE, będą mogli je wypłacić dopiero w momencie przejścia na emeryturę . Wtedy jednak już nie zapłacą podatku od ich wypłaty.

OFE. Pieniądze z funduszu mogą trafić do ZUS

Zgodnie z propozycją rządu, OFE może zostać również przeniesione do ZUS. Wymagać to będzie jednak złożenia stosownej deklaracji. Przekazane środki zostaną zapisane na podstawowym koncie emerytalnym w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym filarze.

- Dziś przekazujemy te środki społeczeństwu, przekazujemy je ludziom. Tusk powiedział: to nie są wasze pieniądze. Kiedy więc mówię o przekazaniu tych pieniędzy, to de facto jest to sprywatyzowanie ich. Nasi poprzednicy uderzyli w Polaków zmianami w OFE, ze względu na sytuację finansów. My naprawiliśmy finanse, więc możemy to zrobić - komentował likwidacje OFE Mateusz Morawiecki.