Ponad 4200 zł emerytury dla medalistów IO. Mało kto o tym wie

11 sierpnia zakończą się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a wraz z kolejnymi medalami zdobywanymi przez Polki i Polaków zwiększa się liczba osób uprawnionych do tzw. emerytury olimpijskiej. Złoto, srebro, brąz - kolor medalu nie ma znaczenia. Każdy medal olimpijski oznacza prawo do świadczenia, którym jest tzw. emerytura olimpijska .

Emerytura olimpijska. Ile wynosi?

Przepisy przewidują kilka warunków, po spełnieniu których sportowcy mają prawo do tzw. emerytury olimpijskiej. Prawo do świadczenia będzie miała osoba, która:

Żeby otrzymać "emeryturę olimpijską", należy złożyć odpowiedni wniosek do ministra odpowiedzialnego za sport. Jest ona bowiem przyznawana na wniosek osoby, która zdobyła medal - nie jest przyznawana z urzędu. Wskazane warunki muszą być spełnione łącznie. W sytuacji, kiedy osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z nich, minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia - w drodze decyzji - przyznania świadczenia. Emerytura dla medalistów IO jest wypłacana co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane.