Podwyżka emerytur. Skarbówka zabierze więcej

Każdy emeryt i rencista, który miał 29 lutego prawo do wypłaty świadczenia, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu - poinformował ZUS.

Jak czytamy w "Fakcie", emeryci mogą się jednak zdziwić, widząc przelewy. Waloryzacja jest liczona od kwoty brutto emerytury lub renty. Podwyżki na rękę będą skromniejsze, gdyż od wszystkich świadczeń potrącana jest 9 proc. składka zdrowotna, której nie można odliczyć - przypomina dziennik.

Ale to nie koniec. Jak informuje "Fakt", po tegorocznej waloryzacji część osób straci prawo do emerytury bez podatku. Chodzi o seniorów ze świadczeniami od 2 tys. 300 zł brutto. Kto dziś ma taką emeryturę, płaci tylko składkę zdrowotną. Po waloryzacji, kwota brutto takiej emerytury wzrośnie do 2 tys. 578 zł 76 gr. W rezultacie składka pochłonie 232 zł 9 gr i pojawi się też PIT. Więcej niż do tej pory skarbówka zabierze seniorom, których świadczenia przed waloryzacją przekraczały 2,5 tys. brutto miesięcznie - czytamy w dzienniku.

Sytuacja powtórzy się we wrześniu, jeśli rząd zdecyduje się na drugą waloryzację. Jak można uchronić seniorów przed podatkiem? Rozwiązaniem jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku, które przed wyborami obiecywał Donald Tusk. Kwota miałaby wzrosnąć z 30 do 60 tys. zł. Do wprowadzenia tej zmiany jednak droga daleka. Narazie resort finansów analizuje trzy warianty.

Pierwszy z nich to tzw. degresywna kwota wolna. Mechanizm ten zakłada, że im większe zarobki podatnika, tym stopniowo mniejszym miałby być beneficjentem kwoty wolnej. Z podobnego rozwiązania skorzystał rząd PiS w 2015 r. Drugi wariant to rozłożenie reformy w czasie i stopniowe podwyższanie kwoty wolnej do 60 tys. zł w ciągu np. czterech lat. Wariant trzeci to wdrożenie kwoty wolnej 60 tys. zł przy jednoczesnym usunięciu pewnych ulg podatkowych, czyli "coś za coś" - informował "Dziennik Gazeta Prawna" w połowie lutego.

List z ZUS: waloryzacja i "trzynastka"

Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle wyśle w kwietniu również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. - Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS - poinformował Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu.

Według danych MRPiPS całkowity koszt waloryzacji świadczeń szacowany jest na ok. 43 mld zł.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość tego wskaźnika uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

