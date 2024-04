Polacy oszczędzają z PPK. "To pokazuje, że warto"

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny przekazał, że wartość aktywów w PPK przekroczyła 25 mld zł, a liczba rachunków – 4,08 mln i stale rośnie. - Co istotne w tej informacji, to profil wpłat. Tylko 51 proc. to wpłaty samego uczestnika, pozostałe zgromadzone środki to wpłaty pracodawcy i państwa, a mamy jeszcze przecież wypracowane zyski kapitałowe - wskazał.